In arrivo giornate nebbiose e piuttosto fredde – in linea con gli ultimi giorni – a Piacenza.

Secondo gli esperti di 3b Meteo, domani, venerdì 6 dicembre, è attesa nebbia per l’intera giornata, con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo. Non sono previste piogge.

Nel weekend la situazione dovrebbe essere sostanzialmente analoga: sabato 7 dicembre, tempo nebbioso per l’intera giornata con visibilità notevolmente ridotta, specie al primo mattino e nottetempo. Domenica 8 dicembre, sono poi previste nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno con schiarite in serata. Anche nel fine settimana non sono previste precipitazioni.

Le temperature oscilleranno tra gli 0-1 °C al mattino e i 6-7° C di massima pomeridiana.