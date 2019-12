“Nel cuore di Tersicore”, spettacolo a sostegno di Progetto Vita

Giovedì 19 Dicembre alle 20 e 45 si terrà la dodicesima edizione di “Nel Cuore di Tersicore”, spettacolo di danza in atto unico, presso Tersicore, via Vaiarini 67, Piacenza.

La Scuola di danza piacentina, sotto la direzione artistica di Tiziana Marzaroli, invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Il ricavato sarà infatti devoluto a Progetto Vita – Il Cuore di Piacenza, per l’acquisto di defibrillatori per la nostra città o materiale per la loro manutenzione. I biglietti sono disponibili presso la segreteria della scuola di via Vaiarini il giorno stesso.

L’invito è rivolto a tutti: palco e platea uniti per una città cardioprotetta, a vantaggio di tutti.