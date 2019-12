Nella notte di Natale salita alla cupola del Guercino con lanterne

Per la rassegna Natale ad arte a Piacenza, martedì 24 dicembre 2019, prima della Messa di mezzanotte, sarà possibile partecipare a un’esclusiva visita alla cupola del Guercino, dedicata al Natale: «Salita alla cupola con le lanterne».

Dalle ore 22:45, accompagnati dalla luce delle lanterne, si attraverseranno le antiche murature della Cattedrale, caratterizzate da un dedalo di scale a chiocciola e percorsi interni, fino a giungere alla Cupola dipinta dal Guercino e dal Morazzone, per osservare e comprendere insieme il messaggio affrescato dai Maestri e dedicato alla nascita di Gesù di Nazareth. La visita terminerà alle 23:50 in Cattedrale, per consentire, a chi lo vorrà, di partecipare alla Solenne Messa episcopale della notte celebrata da Mons. Gianni Ambrosio.

Ritrovo per la partenza e per versare la quota di partecipazione alle ore 22:30 presso il Museo Kronos (ingresso: via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza, via raggiungibile tramite i Chiostri del Duomo).

La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa.

Quota di partecipazione: 10,00 € intero – 8,00 € ridotto (per il ridotto leggere le condizioni sul sito cattedralepiacenza.it).

Anche quest’evento nasce dalla consolidata collaborazione tra il Museo Kronos e CoolTour s.c. e fa parte del programma «Natale ad Arte» la cui brochure è disponibile sul sito www.cattedralepiacenza.it/natale-ad-arte.

Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com