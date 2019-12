Neve a bassa quota, la Protezione Civile lancia l’allerta

Possibili nevicate in arrivo a Piacenza.

Come riporta la Protezione Civile Emilia Romagna, dalla serata di mercoledì 11 dicembre, sul territorio emiliano-romagnolo è previsto l’afflusso di aria fredda di origine atlantica. L’abbassamento delle temperature e le condizioni termiche fanno presumere che possa nevicare, da Ovest a Est, con valori al suolo compresi fra 5 e 30 centimetri, con le prime precipitazioni già nella notte.

La perturbazione sarà in rapido transito e, a partire dal settore occidentale, dovrebbe esaurirsi dal pomeriggio. Ma sarà un’attenuazione solo temporanea: venerdì 13 si profila un nuovo afflusso di aria fredda da Nord.

In virtù di questo quadro meteorologico è stata emanata un’allerta gialla che riguarda anche la nostra provincia, valida per tutta la giornata di giovedì. Nella giornata di giovedì 12 dicembre – si legge nel bollettino – si prevedono precipitazioni deboli-moderate già dalle prime ore della notte. Le precipitazioni sono previste a carattere nevoso su tutto il territorio ad esclusione della fascia costiera dove i fenomeni saranno di pioggia mista a neve. I quantitativi previsti sono intorno ai 5 cm nelle zone di pianura, intorno ai 15 cm nelle zone collinari e a 30 cm sulle zone montuose centro-occidentali (valori inferiori sui rilievi romagnoli). I fenomeni sono previsti in temporanea attenuazione nella seconda parte della giornata a partire dal settore occidentale.

Secondo quanto spiega poi Arpae, le temperature minime del mattino dovrebbero essere comprese tra -2 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 0 °C sui rilievi e 2 °C in pianura.