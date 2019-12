Nuova palestra centro scolastico di Gragnano, avviso di appalto aggiudicato

Provincia di Piacenza Stazione Unica Appaltante – Avviso di appalto aggiudicato

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso il Centro Scolastico di Gragnano Trebbiense (PC). CUP: D47B14000530005 – CIG 8003011599.

Numero di offerte: 9. Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo fra le Imprese EDIL LOSA S.R.L. (capogruppo) con sede in Gragnano Trebbiense (PC), e le mandanti R.M. ELETTRO SERVICE S.A.S DI RAVISCIONI MAURIZIO & C con sede in Fraz. San Nicolò – Rottofreno (PC), e CREZZA S.R.L. con sede in Gordona (SO). Valore dell’offerta vincente: € € 838.539,44, di cui € 33.318,77 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge.

Determinazione di aggiudicazione e dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione n. 466 del 12/12/2019. Il presente avviso è stato pubblicato sulla GURI Serie Speciale Contratti Pubblici n.150 del 23/12/2019.