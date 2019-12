Nuovo portiere per la Vigor Carpaneto: ecco Matteo Luppi

Primo colpo in entrata del mercato invernale per la Vigor Carpaneto, dopo aver salutato il difensore Davide Zuccolini e l’attaccante Mario Giannini.

La società biancazzurra, militante nel girone D di serie D, dà il benvenuto al portiere Matteo Luppi, classe 1999 e reduce dalla prima parte di stagione sempre in quarta serie nelle fila del Chieri, formazione piemontese del girone A.

Ligure di Villanova d’Albenga (Savona), Luppi ha mosso i primi passi nella Loanesi prima di maturare nel vivaio del Genoa, dove ha militato per otto stagioni dagli Esordienti fino alla Primavera, giocando anche insieme a Pietro Pellegri (attaccante ora al Monaco). Successivamente, è approdato al Carpi, dove ha fatto parte della rosa della serie B allenandosi con costanza in prima squadra (e collezionando una panchina) e alternandosi con la Primavera. Infine, un biennio di ulteriore maturazione sui campi della serie D: nella stagione 2017-2018, ha difeso i pali prima della Clodiense e poi del Pavia, mentre nella scorsa stagione è stato l’estremo difensore del Ligorna (31 presenze).

Ora, dopo la prima parte di annata calcistica (la terza in quarta serie) a Chieri, l’approdo a Carpaneto. “Mi sono informato su questa piazza – spiega Matteo Luppi – e tutti mi hanno parlato benissimo della società e di una squadra che non merita questa classifica. Nei colloqui ho intuito subito la grande voglia di migliorare la graduatoria e cercherò di far bene a Carpaneto, unitamente all’obiettivo di cercare di centrare la salvezza. Come portiere non ho un modello di riferimento; mi piace, comunque, impostare il gioco e dare una mano il più possibile alla squadra in campo”.

Dopo la firma sul contratto, oggi (martedì) pomeriggio Luppi ha sostenuto il primo allenamento agli ordini del tecnico Stefano Rossini e del preparatore dei portieri Francesco Cavi. A illustrare l’operazione, invece, è il presidente della Vigor Giuseppe Rossetti. “La necessità è nata dal fatto che un altro nostro giovane portiere, Edoardo Belli, ha manifestato la volontà di giocare maggiormente. E’ un ragazzo che pur mettendoci sempre grande impegno è stato condizionato da due seri infortuni nel corso di questi mesi. A oggi non riusciamo a soddisfare le sue esigenze e dovremo salutarlo. Così, abbiamo sondato il mercato per affiancare un estremo difensore a Marco Lassi (classe 2000, fin qui titolare, ndc): nel profilo di Luppi abbiamo individuato una buona spalla, anche perché ha già esperienza in categoria nonostante la giovane età e sappiamo quanto sia delicato questo ruolo in una categoria come la serie D che non perdona nulla”.