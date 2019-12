Nuovo rinforzo in difesa per il Fiorenzuola, dal Lentigione arriva Zaccariello

Nuovo acquisto per il Fiorenzuola, dal Lentigione Calcio arriva il terzino Giuseppe Zaccariello.

Lo ha reso noto con un comunicato ufficiale la società rossonera. “U.S. Fiorenzuola 1922 s.s.a.r.l – si legge – comunica di aver sottoscritto il contratto che legherà la società rossonera a Giuseppe Zaccariello, difensore laterale classe 2001 che aveva iniziato la stagione al Lentigione Calcio, sempre in Serie D Girone D. Giuseppe – continua la nota -, fratello del tesserato rossonero Antonio, è un prodotto di proprietà Reggio Audace. Dopo una breve parentesi nella Falkgalileo in tenera età, è infatti entrato a far parte del settore giovanile della Reggiana compiendo la trafila in tutte le varie squadre. Nella passata stagione ha giocato con la maglia della Juniores Nazionale della Reggio Audace, aggregandosi diverse volte alla prima squadra. A Giuseppe – conclude la società – il benvenuto nella famiglia di U.S. Fiorenzuola!”