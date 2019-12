Otto piacentini tra i laureandi del Double Degree in Economia. Venerdì la cerimonia in Cattolica

Venerdì 20 dicembre, dalle 10 e 30, 49 laureandi del Double Degree di Economia riceveranno il diploma di laurea triennale per la conclusione del proprio percorso di studi, in un clima prenatalizio che sarà celebrato anche grazie alle note dei musicisti del Conservatorio Nicolini e del coro della scuola primaria Alcide de Gasperi “Le voci del terzo”.

Tra i laureati anche 8 piacentini che, indossata la toga blu e il tocco, saranno proclamati dalla commissione di docenti e dalla preside di facoltà di Economia e Giurisprudenza prof.ssa Anna Maria Fellegara dottori in Economia aziendale, percorso Management internazionale.

La cerimonia prevede, prima della proclamazione, i saluti della Preside prof.ssa Anna Maria Fellegara e della prof.ssa Laura Zoni, coordinatrice del Double Degree.

“E’ un grande orgoglio per noi e per la città di Piacenza proclamare i laureati della quindicesima edizione del Double Degree; 15 anni di duro lavoro in collaborazione con i partners della International Partnership of Business Schools finalizzato ad accompagnare gli studenti nel mondo del lavoro globale” dice la Prof. Zoni.

La cerimonia si concluderà con il tradizionale lancio del tocco sulla scalinata d’ingresso dell’università.