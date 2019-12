Ottone, il paese si anima con l’esposizione di più di 30 presepi

Taglio del nastro domenica 22 dicembre ad Ottone (Piacenza) per la Mostra dei Presepi.

L’allestimento si trova presso il Museo di Arte Sacra e sarà visitabile fino al 5 gennaio, giorno in cui avverrà la premiazione del presepe più votato dai visitatori. “Sono esposti più di 30 presepi – spiega il vicesindaco Girometta -, compresi quelli allestiti nelle vetrine dei negozi, diversi tra loro per ambientazione e materiale usato, ma accomunati dalla valorizzazione della nascita di Gesù e del suo profondo significato cristiano. Tra i tanti – evidenzia – ne spicca uno del ‘600”.

“Si tratta di una mostra molto attesa e sentita in paese – aggiunge Girometta -, che segna un appuntamento ormai imprescindibile nel calendario delle iniziative natalizie. Ringrazio tutti coloro che hanno presenziato e partecipato con tanta passione e sentimento. Ringrazio don Aldo, la Proloco e in particolar modo Giulia e Rosella per il continuo e grande impegno per la Parrocchia e per Ottone”.

Ottone in questi giorni è stato illuminato a festa e a giorni verrà distribuito il calendario 2020, a cui ha partecipato, in veste di fotografo, Giovanni Cordera, appassionato di foto e della Valtrebbia.