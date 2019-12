Parità di genere, Tarasconi (Pd) “Continuare a rompere il soffitto di cristallo”

“Professionismo sportive ed elezione Cartabia sono il faro per la vera parità: due belle notizie che incoraggiano a continuare su questa strada per ottenere la parità di genere in ogni ambito dai luoghi di lavoro, ai ruoli istituzionali, allo sport”.

Così Katia Tarasconi, consigliera Pd candidata alle elezioni regionali, commenta le notizie che vedono protagoniste le donne a cui viene dato il giusto riconoscimento.

“Finalmente siamo a una svolta attesa da tempo – spiega Tarasconi -: le atlete diventano ufficialmente sportive professioniste dal punto di vista contrattuale e delle tutele, esattamente come i colleghi maschi. A questo traguardo si aggiunge l’elezione ai vertici della Corte costituzionale della giurista Marta Cartabia; una presidente donna per la prima volta nella storia” rimarca la consigliera piacentina.

“Credo sia questa la strada del progresso per rompere – a usare le parole della Cartabia – un cristallo; per questo dico: donne, continuiamo a rompere quel soffitto di cristallo affinché il sesso di appartenenza e l’età non siano più condizionamento di alcun tipo”.