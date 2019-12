Patrizia Grieco, presidente Enel, domani a Confindustria

Sarà Patrizia Grieco, presidente di Enel, l’ospite 2019 di Conversazione con.. il tradizionale appuntamento pre-natalizio che Confindustria Piacenza organizza da un decennio. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà sabato 14 dicembre ed avrà inizio alle ore 11,00 nella sala convegni dell’associazione, in Via IV Novembre 132.

Negli anni sono stati ospiti di Conversazione con… tra gli altri, Ettore Gotti Tedeschi, Federico Ghizzoni, Alberto Bauli, Oscar Farinetti, Vittore Beretta, Mauro Moretti, Fedele Confalonieri, Matteo Marzotto e nel 2019 Alessandro Profumo.

Il dibattito con Grieco sarà moderato da Maurizio Delfanti, professore Associato di Sistemi Elettrici per l’Energia ed amministratore delegato RSE, centro di ricerca in campo energetico che ha una sede anche a Piacenza presso il Tecnopolo

La scelta di ospitare Patrizia Grieco per l’edizione 2019 è dovuta al tema scelto per l’anno 2019/2020 che è quello dell’economia circolare e dell’economia green.

ENEL, fondata nel 1962, ha proprio come mission quella di coniugare Innovazione e sostenibilità : la sostenibilità non può affermarsi senza una continua innovazione e l’innovazione non ha senso se non è orientata alla sostenibilità.