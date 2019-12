Perché il 2020 sarà l’anno del Forex

Che nel 2020 i mercati finanziari saranno oggetto di sempre più attenzione da parte delle persone è un dato di fatto. Ogni anno che passa crescono di numero i piccoli risparmiatori che scelgono la via del trading online per investire i propri risparmi, in cerca di un modo più interessante, innovativo e moderno di far fruttare i propri capitali.

Tra tutti i mercati finanziari, tuttavia, quello che si prospetta di gran lunga più interessante per il 2020 è indubbiamente il Forex Market. Acronimo di FOReign EXchange, il Forex è il maggior mercato finanziario al mondo per volumi di scambio e operazioni svolte quotidianamente dagli investitori.

Cos’è il Forex Market – Si tratta del mercato delle valute, sul quale vengono scambiate coppie di valute e gli investitori possono trarre profitto dalle loro variazioni dei tassi di cambio. Si tratta di un mestiere millenario, noto agli storici con il nome di cambiavalute. Il cambiavalute era colui che si occupava di fornire ai mercanti valute della piazza in cui si apprestavano ad operare, scambiandole con quelle della piazza da cui proveniva. All’epoca il cambiavalute traeva profitto dalle variazioni di metalli preziosi contenute in ogni moneta. Ad esempio un fiorino d’oro poteva contenere 5 grammi di oro zecchino mentre, invece, uno scudo d’oro ne conteneva, ipotizziamo, 5,5 grammi.

Il cambiavalute allora, dinanzi ad un mercante che desiderava cambiare i propri scudi in fiorini, forniva un tasso di cambio di 1:1, nonostante la seconda moneta possedesse più oro della prima. Gli 0,5 grammi d’oro in questione costituivano il profitto trattenuto dal cambiavalute. Oggigiorno le cose sono molto più complesse e i passaggi sono molti di più, anche perché sono circa 2 secoli che si è smesso di coniare moneta impiegando metalli preziosi e si è, invece, ricorsi alla carta. Per chiunque fosse interessato, si possono trovare le risposte agli interrogativi circa il funzionamento del Forex Market in questa guida sul forex.

Forex Market nel 2020: EUR, USD e CHF – Il Forex Market nel 2020 risulterà particolarmente interessante per via di tre valute in particolare, il dollaro americano (USD), l’euro (EUR) e il renminbi cinese (CHF). Chiunque si interessasse abbastanza di mercati finanziari saprebbe che nulla influisce maggiormente sul valore di una valuta che:

Rapporti commerciali internazionali (imposizione di dazi, embarghi o sanzioni commerciali);

(imposizione di dazi, embarghi o sanzioni commerciali); Eventi finanziari interni (banche, titoli di stato, etc.);

(banche, titoli di stato, etc.); Eventi politici (elezioni, conflitti, etc.);

(elezioni, conflitti, etc.); Eventi finanziari internazionali (crisi, etc.);

Si tratta di fatti che sono accaduti e continuano ad accadere nel 2019 e hanno interessato tutti e tre tra i principali blocchi politici ed economici del nuovo millennio: USA, UE e PRC. In particolare la guerra dei dazi continua ad imperversare tra queste tre nazioni: tra USA e Cina vi è un armistizio solo temporaneo, tra USA e UE la guerra, invece, imperversa ancora e Cina e UE si vedono ancora con forte sospetto. In generale le quotazioni delle principali coppie di monete in questione (EUR/USD, EUR/CHY, USD/CHY) sembrano essere completamente impazzite nel mentre i maggiori organi finanziari di ciascun blocco politico corre ai ripari.

Non è cosa nascosta che la FED stia tentando di scongiurare il rischio di recessione tramite pesantissime iniezioni di denaro sul mercato americano (si parla di centinaia e centinaia di miliardi di dollari). Nel mentre la UE sta spingendo il più possibile per risolvere una delle questioni più pressanti dal punto di vista finanziario, la Brexit per l’appunto. La Cina, dal canto suo, sta impegnando i propri immensi capitali in un’opera di rafforzamento dell’impalcatura finanziaria in vista del proseguimento di questa inutile e dispendiosa “guerra fredda” commerciale. In poche parole, per il 2020 ci si aspetta una risposta definitiva circa le conseguenze di questa situazione caotica, e non vi è dubbio che i primi sintomi saranno sul Forex Market.