Piacenza Pallanuoto, dal sindaco per celebrare la promozione in Serie B

Sabato 14 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Piacenza, il sindaco Patrizia Barbieri ha incontrato dirigenti, allenatore e giocatori di Piacenza Pallanuoto 2018 per congratularsi della prestigiosa promozione in Serie B nell’ultima stagione sportiva.

“Oltre a celebrare le gesta sportive – le parole del sindaco -, bisogna mettere in rilievo il fatto che la società ha più di 140 tesserati, un vero servizio alla cittadinanza”.

Il primo cittadino ha quindi consegnato a Piacenza Pallanuoto 2018 una targa-ricordo ed un gagliardetto della città di Piacenza, ricevendo in cambio una maglietta della società. Il presidente Roberto Gatti, visibilmente soddisfatto, ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per “l’impegno del sindaco, che si sta adoperando per migliorare la situazione degli spazi acqua”.