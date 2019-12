Piacenza Pallanuoto, il week end delle giovanili

Piacenza Pallanuoto 2018, i risultati delle gare del week end delle squadre giovanili

UNDER 17 – Dire che la squadra con la giusta mentalità non perde mai – o vince o impara – non è, in questo caso, solo un aforisma consolatorio, bensì riflette l’impressione che il Piacenza ha lasciato al pubblico presente, perlomeno quello di parte.

Il risultato finale, infatti, non racconta tutto dell’ultimo e più impegnativo confronto nel Girone 3 Prima Fase contro lo Sporting Lodi. L’opponente ha obiettivamente meritato i tre punti, capace, come è stato, di approfittare dello smarrimento occorso ai padroni di casa per tutto il secondo tempo (parziale 1-7), per poi gestire, anche con atleti molto giovani, il vantaggio durante la seconda metà dell’incontro, rispondendo colpo su colpo ai tentativi piacentini di ridurre la forbice. Da parte sua, il Piacenza, se dimentichiamo il black-out del secondo quarto, ha giocato alla pari tutta la prima frazione e ha mostrato sprazzi di gioco ordinato ed efficace sia in attacco che in difesa durante la seconda metà dell’incontro, ben amalgamando i nuovi innesti. Insomma, nel bicchiere mezzo pieno, c’è un passo in più sul percorso stagionale intrapreso.

Primo tempo (2-4) : Lodi apre le marcature in superiorità, a cui risponde immediatamente Piacenza con la trasformazione da parte di Bertolini A. del rigore procurato in modo scaltro da Panelli. Replica dopo poco Lodi ancora su rigore per fallo sul centro boa, a cui risponde Clini in superiorità con un tiro secco da posizione 2, a ristabilire la parità. Il fronte d’attacco si rovescia con regolarità, ma passa Lodi due volte, per il parziale di tempo di 2-4.

Secondo tempo (1-7) : Dopo un’efficace difesa di Bertolini C. sul centro boa lodigiano, Piacenza spegne la luce. Le ripartenze si fanno lente, i passaggi imprecisi, la marcatura a uomo lasca. Per il centro boa lodigiano Bazzigaluppi è un invito a nozze: Lodi trafigge 7 volte un Piacenza incapace di ritrovarsi.

Terzo tempo (1-3) : Alla ripartenza dopo l’intervallo lungo, Piacenza cerca di riorganizzarsi e di lasciare alle spalle il brutto secondo quarto, ma il parziale di 3-11 condanna ad una rimonta impossibile. Il gioco si fa più equilibrato, ma l’impressione è che gli ospiti, più che affondare i colpi, vogliano gestire il cospicuo vantaggio, che, allo scadere degli 8 minuti, sale a 10 reti.

Quarto tempo (5-3) : Piacenza limita i danni, riducendo addirittura lo svantaggio, ma senza mai dare l’impressione che il risultato si possa discutere. Segnano Terzoni in contropiede, Finetti da posizione angolata, Panelli su rigore e Conti, ai quali Lodi risponde tre volte. A 10 secondi dalla fine, Piacenza fa la cosa più bella: il preciso rilancio di Zuccheri pesca Casella che punta l’ultimo difensore, lo dribbla con un guizzo e, dopo aver fatto perdere le gambe al portiere, fa quello che non ti aspetti: passa a Terzoni libero sui 2 metri che appoggia in rete, per il 9-17 finale.

Domenica 15 dicembre parte la seconda fase del girone, il Piacenza ospite del Pavia Pallanuoto presso la Piscina Comunale di Bereguardo.

Piacenza Pallanuoto 2018: Kamara, Clini (VK) (1), Terzoni (2), Guglielmetti, Casella, Finetti (2), Bertolini A. (1), Barbieri, Zuccheri, Bertolini C., Panelli (K) (2), Leoni, Conti (1); all. De Lorenzi

Sporting Lodi: Baggi Necchi (K), Guazzaloni (1), Arigliano, Pezzetti (VK) (3), Andena D. (2), Di Grande., Catania (2), Zuccaro, Khadivi (1), Ardigò, Andena G., Bazzigaluppi (8), Bombelli; all. Vanelli

9-17 (2-4) (1-7) (1-3) (5-3)

Rigori: Piacenza 3/3, S.C. Milano2 2/3

Superiorità: Piacenza 4/12, S.G. Sport Arese 5/12

UNDER 16 – Seconda partita del campionato Under 16 Pallanuoto Italia per la Piacenza Pallanuoto che si trova di fronte il Team Lombardia Rho. Nel primo tempo si vede già un miglior gioco da parte della squadra piacentina che passa subito in vantaggio con un goal di De Filippis su superiorità numerica. Nonostante le molte occasioni, il secondo goal arriva al quarto minuto di gioco grazie ad una controfuga di Biella che a tu per tu con il portiere milanese non sbaglia. Ad un minuto dal termine del tempo Rho riesce ad accorciare le distanze grazie ad un errore in fase difensiva, ben sfruttato da Girola.

Nel secondo tempo il Piacenza alza ancora il ritmo di gioco e segna ben 3 reti prima con Biella su uomo in più, successivamente con De Filippis in rovesciata e per finire con il Capitano Chiozza con un tiro dai 5 metri. Nel terzo tempo il Piacenza continua a mantenere un ritmo alto, sfruttando una migliore condizione fisica, e segna altri 3 gol con Silva, Chiozza e Felsini. Il Rho riesce a trovare 2 gol su superiorità numerica, prima con Giarola e successivamente con Di Meo. Nell’ultimo tempo il Piacenza abbassa un po’ il ritmo di gioco, ma riesce comunque a segnare altre due reti con Biella in controfuga e con Felsini con un tiro al volo su entrata sui 2 metri. Negli ultimi minuti il Rho con Giarola riesce a segnare 2 reti prima con un tiro dai 5 metri e sul finire con un goal in superiorità numerica.

Grazia a questa vittoria il Piacenza si porta al primo posto in classifica in compagnia dell’In Sport Cesano Red che affronterà nel nuovo anno.

PIACENZA PALLANUOTO / TEAM LOMBARDIA RHO 10-5 (2-1) (3-0) (3-2) (2-2)

Piacenza Pallanuoto: Lucchi, Chiozza(2), Tonani, Biella(2), Felsini(2), Tramelli, De Filippis(2), Libè, Silva(1), Scaglioni, Raimondi, Bruschi. All. Di Gianni

Team Lombardia Rho: Garau, Santi, Perrino, Ladislao, Di Meo, Rezzonico, Fiumi, Girola(4), Daolio, Castelfranchi, Calcagno, Di Meo L.(1), Pranzo. All. Michele Romano

Arbitro: Mauro Cantatore