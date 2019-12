Piacenza Parcheggi Spa nuovo gestore dei servizi di sosta a pagamento in città

A partire da martedì 31 dicembre, il nuovo gestore della sosta a pagamento e del servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel Comune di Piacenza sarà la società Piacenza Parcheggi Spa.

A comunicarlo con una nota è il Comune di Piacenza. I contrassegni di tipo R/F/D/T in scadenza il 31 dicembre – viene spiegato – sono automaticamente rinnovati al prossimo 31 gennaio, mentre le richieste di rilascio per l’anno 2020 potranno essere inoltrate dal 16 gennaio 2020 in poi. Questi i nuovi recapiti a cui rivolgersi per il rilascio dei contrassegni e degli abbonamenti: Piacenza Parcheggi Spa, Località Torrione Fodesta in viale Sant’Ambrogio 1, 29122 Piacenza tel. 0523/331939 email info@piacenzaparcheggi.it.

Gli uffici di Piacenza Parcheggi sono quindi ubicati nella stessa sede del precedente gestore, Apcoa; quest’ultimo cesserà l’attività di gestione dei servizi oggi, lunedì 30 dicembre. Da martedì 31 dicembre non sarà più possibile pagare le tariffe di sosta attraverso Apcoa Flow, che verrà sostituita con l’app messa a disposizione dal nuovo gestore, operativa dalla fine del mese di gennaio. Tariffe, abbonamenti, giorni e orari di sosta a pagamento attualmente in vigore non subiranno alcuna variazione.

Per quanto riguarda i “gratta&sosta” già acquistati, gli utenti potranno utilizzarli anche oltre la data del 31 dicembre 2019 e fino a esaurimento.

EFFETTO DI UNA SENTENZA

“In realtà l’amministrazione comunale ha sempre avuto in essere il contratto con Piacenza Parcheggi – spiega l’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi -, società che a sua volta ha affidato l’appalto a Apcoa. Tra le due società, però, è stato aperto un contenzioso, ed ora per effetto della sentenza, l’attività torna in capo a Piacenza Parcheggi. Per quanto riguarda i dipendenti, so che già da tempo sono in atto incontri per salvaguardare i posti di lavoro”.