Più di 400 atleti ad Expo per il campionato regionale di spada a squadre “Organizzazione impeccabile”

Una due giorni di scherma, con un’organizzazione che ha rasentato la perfezione, con protagonisti circa 400 atleti negli spazi, sempre più funzionali, di Piacenza Expo. Il 22 dicembre, il campionato regionale di spada a squadre ha visto in pedana le formazioni più forti della regione. Il titolo maschile (Trofeo Giuseppe Spezia) se lo è aggiudicato Imola, seguita da Forlì e Lugo.

Quello femminile (Trofeo Co.Me.C 2) è stato conquistato da Lugo, con Imola al secondo posto e Ravenna al terzo. Il giorno prima, invece, è stata la volta degli under 10, con le gare promozionale, e della gara mista a coppie.

«Sono soddisfatto per l’alta partecipazione – ha affermato Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli – e per l’elevato livello tecnico espresso. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo gestito 20 squadre maschili e 12 femminili. Ho rilevato una crescita tecnica degli spadisti biancorossi, nonostante sia in corso un ricambio generazionale, dopo la conquista del titolo maschile nel 2013». Bossalini sottolinea «l’organizzazione impeccabile del Pettorelli, grazie all’impegno di Comune, Piacenza Expo e degli sponsor. Bene i ragazzi in pedana. E uno dei titoli, la coppa Bernardelli, se l’è aggiudicata la nostra Stefania Perna nella gara a coppie (con Federico Bollati). Buono anche il terzo posto del piacentino Michele Comolatti in coppia con la modenese Cecilia Colombini.

«Tutto questo – continua Bossalini – serve da viatico per la sfida più impegnativa di maggio, quando a Piacenza Expo si terranno i campionati italiani assoluti di spada, fioretto e sciabola. Un evento che convoglierà in città circa 1.500 persone». Bossalini, infine, ringrazia le autorità che hanno premiato le diverse categorie: il presidente regionale della Federazione, Daniele Delfino, il delegato Coni Robert Gionelli, il presidente della Fiera, Giuseppe Cavalli, l’assessore Stefano Cavalli e i parlamentari Elena Murelli e Pietro Pisani. (nota stampa)