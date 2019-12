Poker per la Vigor Carpaneto contro il Castellana Fontana (4-0)

Si chiude con un poker il test di fine anno per la Vigor Carpaneto, che lunedì al sintetico “Puppo” di Borgotrebbia (Piacenza) ha affrontato in allenamento congiunto il Castellana Fontana, regolato con un rotondo 4-0.

L’amichevole tra le due formazioni piacentine è stata piacevole e ben giocata da entrambe le formazioni nonostante le due categorie di differenza,con la Vigor che milita in serie D (dov’è quart’ultima nel girone D) e con i castellani protagonisti in promozione emiliana con l’attuale terzo posto nel girone A.

Due le reti per tempo: così il Carpaneto ha regolato i “cugini” nel test, con i giovani Elia Favari (2000) e Lorenzo Rivi (1999) a segno nel primo tempo, mentre nella ripresa sono andati a segno i più esperti Federico Zazzi e Dario Mastrototaro. Nelle fila biancazzurre, assenti per infortunio i lungodegenti Davide Romeo (centrocampista classe 2000) e l’attaccante-capitano Julien Rantier, mentre tre sono i giovani della Juniores che sono stati aggregati in prima squadra, trovando spazio tra undici iniziale e subentri: si tratta di Christian Hoxha, Thomas Anastasia e Claudio Pontoglio.

“E’ stato un buon test – commenta il tecnico della Vigor, Stefano Rossini – una bella partita amichevole, anche perché il Castellana Fontana gioca bene a calcio. Sono contento, anche dei precedenti tre giorni di grande lavoro sulla forza e sulla potenza aerobica, che poi abbiamo portato in partita, soprattutto quest’ultimo aspetto”. Martedì 31 dicembre la Vigor sosterrà l’ultimo allenamento del 2019, poi una giornata e mezza libera a cavallo di Capodanno, con la ripresa fissata per il 2 gennaio con una doppia seduta per preparare al meglio la ripresa di campionato, fissata per domenica 5 al “San Lazzaro” contro il Fanfulla.

Soddisfazione per il test anche in casa Castellana Fontana, con le parole del ds Mauro Bergamaschi. “Per noi è stato un buonissimo appuntamento – spiega Bergamaschi – ci siamo confrontati con una squadra che aveva un passo diverso dal nostro e ci interessava, nell’ottica di crescita, vedere i ritmi che tengono le squadre più forti di noi. La Vigor è indubbiamente molto forte, anche a detta dei miei ragazzi in base alle situazioni vissute in campo, inoltre l’ho vista dal vivo diverse volte durante questo campionato. Per quanto ci riguarda, al di là del risultato e dei gol subiti, questa amichevole ci ha dato spunti utili per lavorare”. Quattro le assenze nelle fila ospiti (il portiere Ziglioli, il centrocampista Landi, il trequartista Ouarrad e l’attaccante Toscani), con la ripresa di campionato fissata per domenica 12 gennaio a domicilio del Vigolo.

VIGOR CARPANETO-CASTELLANA FONTANA 4-0

VIGOR CARPANETO: Luppi, Hoxha, Barba, Bini, Abelli, Favari, Galazzi, Rossi, Piscicelli, Fittà, Rivi. (A disposizione: Lassi, Rossini M., Mastrototaro, Confalonieri, Zazzi, Anastasia, Bruno, Pontoglio). All.: Rossini S.

CASTELLANA FONTANA: Castagnetti, Losi, Turco, Seghi, Marabelli, Pagani, Sartori, Fagioli, Mandelli, Cossetti, D’Aniello. (A disposizione: Ferrari, Mauri, Guglielmetti, Gazzola, Groppi). All.: Costa

RETI: Favari, Rivi, Zazzi, Mastrototaro (V).

Nell’immagine (Maurizio Hobby Foto) Elia Favari