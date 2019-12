“Pork monitor”, nuovo programma per monitorare la filiera suinicola

Sviluppare una tecnica innovativa per analizzare e monitorare, in tempi stretti, la redditività delle varie tipologie di impresa lungo le filiere suinicole dell’Emilia Romagna destinate alle produzioni Dop e non Dop. Una progettualità che si traduce di fatto nella realizzazione di un programma di calcolo dei costi di produzione per migliorare la gestione aziendale.

È l’obiettivo del Gruppo operativo denominato ‘Pork Monitor’, guidato dall’Organizzazione Interprofessionale Gran Suino italiano, che porterà avanti un progetto triennale finanziato con il bando della Regione Emilia-Romagna rivolto ai GOI-Gruppi operativi per l’innovazione (fondi del PSR 2014-2020). Il piano intende migliorare la gestione economica delle imprese che compongono la filiera suinicola, partendo appunto dagli allevamenti e dalla determinazione dei relativi costi di produzione. Partner del progetto sono i centri di ricerca e formazione, le organizzazioni di produttori come pure le aziende agricole-zootecniche e i prosciuttifici ossia: il Crpa-Centro ricerche produzioni animali Spa, la Fondazione CRPA, ASSER, l’Università Cattolica del Sacro Cuore; l’Organizzazione Prodotto Allevatori Suini, l’azienda agricola Nuova Miro, Dinamica e il Prosciuttificio San Michele.

Spiega il presidente dell’Oi gran suino italiano, Guido Zama: «I prezzi e le tariffe di una parte consistente degli input (lavoro, tecnologie, strutture, ecc.) sono aumentati e per mantenere una redditività sufficiente le aziende suinicole sono obbligate a riorganizzare la gestione dell’azienda, sfruttare le economie di scala e/o aumentare l’efficienza tecnica del processo produttivo».

Ad avviso dell’Oi Gran suino italiano, da sempre le aziende suinicole reagiscono alla compressione dei margini attraverso una migliore organizzazione della gestione aziendale. A parità di dimensione si evidenzia una notevole variabilità dei risultati economici e tale disparità va attribuita a differenze sostanziali nella capacità tecnica e imprenditoriale degli agricoltori. Infatti, nel medesimo contesto economico e istituzionale, alcuni agricoltori riescono a raggiungere risultati economici soddisfacenti, altri presentano performance aziendali mediocri tali da compromettere la sopravvivenza dell’azienda stessa.

«Secondo una indagine condotta su 27 aziende suinicole da ingrasso – conclude il presidente Guido Zama – è emersa tra gli allevamenti un’ampia variabilità nelle performance economiche, ambientali e sociali. Il confronto fra aziende suinicole diventa pertanto essenziale per individuare i punti forti e deboli della gestione aziendale. E, in questo contesto, il programma di calcolo dei costi di produzione risulta essere uno strumento gestionale utile in mano alle aziende, anche per confrontarsi con i principali competitor».