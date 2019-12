Posti quasi esauriti per la Salita al Pordenone di Capodanno

Posti quasi esauriti per la Salita al Pordenone che per l’ultimo dell’anno resterà aperta, ininterrottamente, dalle 10 del mattino all’1 di notte.

Si tratta di un’apertura straordinaria che la Banca di Piacenza e la comunità francescana della Basilica hanno disposto in occasione del canto del Te Deum (con successiva cioccolata offerta a tutti in convento) previsto per le 21, con possibilità di aspettare l’anno nuovo in cupola. Sono esauriti tutti i turni della mattinata. Posti liberi ci sono ancora per i turni delle ore 12.30, delle 13 e delle 13.30. Esauriti anche i turni del primo pomeriggio e delle 18, mentre più possibilità vi sono per i turni tra le 20 e le 23. In via di esaurimento i turni per essere in cupola alla mezzanotte.

La prenotazione è assolutamente obbligatoria e gratuita per chiunque (soci della Banca, clienti e non clienti). Come noto il camminamento riaperto dalla Banca l’anno scorso (quando la Salita fece registrare più di 100mila visitatori) è a senso unico con i gruppi in salita e in discesa che si scambiano a circa metà percorso nell’assito dedicato a Padre Corna. Per questo, è indispensabile che i tempi di accesso siano rigorosamente osservati.