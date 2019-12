Pranzo sociale e scambio degli auguri per gli angeli del volontariato di Auser

L’Auser di Piacenza ha porto gli auguri ai volontari con il consueto pranzo sociale per lo scambio degli auguri che si è tenuto nell’elegante salone dell’Olimpia di Niviano, dove, per l’occasione, si sono riuniti gli angeli del volontariato che dedicano gran parte delle loro attività a chi ha più bisogno. L’Auser, infatti, è un’associazione di volontariato e di promozione sociale tesa a valorizzare gli anziani che si rendono utili per il prossimo in vari ambiti della società.

In apertura, il neo presidente Luciano Guarinoni ha ringraziato tutti i soci e ricordato la splendida figura del compianto presidente Sergio Veneziani, esprimendo l’intento di mantenere la continuità con quanto da lui realizzato e concentrarsi, quindi, sulla valorizzazione della grande ricchezza dei circoli territoriali. In conclusione del discorso ha spiegato, inoltre, che l’obiettivo da raggiungere a breve termine sarà quello di far divenire Auser soggetto promotore di un associazionismo vitale.

Ha poi preso la parola Federica Sgorbati Assessore ai Servizi Sociali, Infanzia e Pari Opportunità del Comune di Piacenza, per ringraziare l’Auser dei servizi che svolge con competenza e passione per la collettività. Al termine, applausi a Marilena Massarini, socia onoraria dell’Auser per solidarietà e impegno, che ha annunciato una nuova edizione di “Poesie e serenate sotto le Stelle alla Muntà di Ratt” appuntamento ormai immancabile per chi ha Piacenza e i piacentini nel cuore con il loro dialetto.