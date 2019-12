Presunti maltrattamenti all’asilo, anche la direttrice torna il libertà: revocati i domiciliari

Presunti maltrattamenti sui bambini dell’asilo di San Polo di Podenzano, anche la suora direttrice della struttura torna in libertà.

A deciderlo il gip che ha revocato la misura degli arresti domiciliari, così come accaduto per le altre due maestre dell’asilo coinvolte nelle indagini, disponendo contestualmente la misura interdittiva dall’esercizio della professione. Le tre donne, lo ricordiamo, erano state arrestate dai carabinieri di San Giorgio: l’indagine, partita dalla segnalazione di una mamma e coordinata dalla Procura piacentina, si era avvalsa anche di telecamere nascoste per documentare i presunti maltrattamenti. Accuse che le tre educatrici hanno respinto con fermezza rispondendo alle domande nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Una vicenda che non ha mancato di scatenare polemiche, con prese di posizione a favore dell’operato svolto dalle maestre.