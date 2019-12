Preziosissimo Sangue, un pomeriggio di “Pazze fiabe…in musica!”

“Pazze fiabe… in musica!” a Piacenza. Le raccontano, tra parole e suoni, Nicola Cavallari e Tempus Fugit Percussion Ensemble domenica 22 dicembre all’Oratorio parrocchiale del Preziosissimo Sangue.

Terza tappa dell’edizione 2019/2020 di “Itinerari di teatro… ed è dicembre” – rassegna di spettacoli per le famiglie proposta da Comune di Piacenza, Fondazione teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita, con il sostegno di Iren – l’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Parrocchia del Preziosissimo Sangue, è alle ore 16.30 nel Salone situato in via Zanella 15 (ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili).

LO SPETTACOLO – “Pazze fiabe… in musica!” è uno spettacolo di narrazione con la musica dal vivo che reinterpreta due fiabe famose: “Giannetto fortunato”, dei Fratelli Grimm, e “La minestra di sasso”, storia trasversale a diverse culture fiabesche popolari. Giannetto dopo anni di lavoro vuole tornare a casa. Il suo padrone gli dona un pezzo d’oro per i suoi fedeli anni di servizio. Nel suo viaggio, Giannetto, scambia dapprima l’oro con un cavallo e poi continua con questi suoi baratti fino a rimanere con niente in mano. La minestra di sasso vede invece un lupo, animale spaventoso e solitario, arrivare in un villaggio di animali da cortile, dove preparerà per tutti la sua famosa minestra di sasso. Per gli animali del villaggio sarà l’occasione per riscoprire la generosità e la socialità senza pregiudizi. Esiste poi una terza storia, quella che si crea in scena tra il narratore e i musicisti, perché ovviamente anche loro ascoltano e commentano le fiabe.

Testo e regia sono di Nicola Cavallari, le musiche originali di Francesco Brianzi. In scena con Cavallari (voce recitante) i musicisti Clara Franguelli al pianoforte e Tommaso Franguelli alle percussioni insieme a Brianzi. “Pazze fiabe… in musica!” si rifà alla tradizione dei cantastorie e dei menestrelli: musica e parole si fondono per creare un solo unico racconto, dove la voce e i suoni riescono a evocare personaggi e atmosfere delle fiabe. Pochi e semplici elementi scenici sono presenti sul palcoscenico, per favorire l’immaginazione e la fantasia del giovane pubblico. Grazie alle musiche originali, composte appositamente per lo spettacolo, piccoli e grandi potranno, attraverso l’ascolto, avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica.

«Ho voluto raccontare queste due fiabe – spiega il regista, autore del testo e voce recintante, Nicola Cavallari – perché erano tra le preferite dei miei figli quando la sera li accompagnavo a letto e prima di dormire c’era sempre il momento della storia. Mi piace molto l’idea che attraverso queste storie io possa regalare ad altri bambini un pezzettino della mia vita». «La fiaba in musica – sono le parole del musicista Francesco Brianzi – attraversa tutta la storia della musica: dal celebre “Pierino e il Lupo” di Prokofiev all’ “Histoire de Babar” di Poulenc, da “Ma mère l’Oye” di Ravel all’ “Histoire du Soldat” di Stravinskij. Assieme a Nicola ho voluto seguire questa tradizione, dando una dimensione musicale a due splendide fiabe, che fanno ridere, ma soprattutto riflettere, grandi e piccini».

“Pazze fiabe… in musica!” chiude la serie di spettacoli proposti da Teatro Gioco Vita nel 2019. Dopo la pausa natalizia, l’attività riprenderà con il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Itinerari di Teatro… ed è dicembre” alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato domenica 5 gennaio, in collaborazione con Prefettura, Questura e Scuola di Polizia (in scena I Teatri Soffiati e Finisterrae Teatri con “Il famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens”).

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523315578, info@teatrogiocovita.it

foto: Mauro Del Papa