Prodotti per la casa, incontro informativo per un uso corretto

Disinfettanti, solventi e altri prodotti chimici si trovano comunemente in tutte le case e sono utilizzati ogni giorno. Per l’acquisto e l’uso responsabile di questi prodotti, è importante conoscere i nuovi simboli e le indicazioni dei pericoli da leggere in etichetta. Come proteggere efficacemente occhi, pelle e vie respiratorie? Per migliorare la consapevolezza dei cittadini sui pericoli dei prodotti chimici utilizzati in ambito domestico, l’Azienda Usl di Piacenza propone un utile incontro con un esperto.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre, alle ore 16, nell’aula formazione al 5° piano della sede Servizi territoriali di piazzale Milano 2.

La dottoressa Anna Bosi (coordinatrice nucleo ispettivo REACH-CLP del Dipartimento di Sanità Pubblica) fornirà preziose indicazioni sui comportamenti più corretti da adottare ogni giorno. “Candeggina, disincrostanti per il calcare, detersivi per bucato e lavastoviglie, solventi e in generale prodotti per la pulizia della casa sono diffusissimi: è importante adottare le corrette precauzioni per ridurre gli infortuni domestici”.

L’incontro permetterà anche di conoscere e capire i simboli e le indicazioni di pericolo riportati in etichetta, come previsto dai regolamenti europei REACH e CLP, per acquistare e poi usare in sicurezza questi prodotti.