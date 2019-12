Produrre di più con meno acqua, in Confagricoltura incontro sull’irrigazione di precisione

È in programma lunedì 16 dicembre alle 9 e 30, presso la Sala Visconti di Confagricoltura Piacenza – in Via Colombo, 35 – un incontro tecnico dedicato all’irrigazione di precisione.

Dopo l’introduzione di Giovanni Marchesi, vicedirettore di Confagricoltura Piacenza e Responsabile del Servizio Tecnico, interverrà Gioele Chiari, funzionario del Consorzio di Bonifica del Canale Emiliano-Romagnolo, che parlerà dei vantaggi dell’irrigazione di precisione in termini di semplificazione e produzione.

Seguirà la relazione di Pierangelo Carbone, funzionario del Consorzio di Bonifica di Piacenza, che illustrerà le linee guida sulle misurazioni dell’acqua ad uso irriguo.

Poi il dibattito e le conclusioni a cura del Presidente di Confagricoltura Piacenza Filippo Gasparini.

“Nell’incontro si approfondirà la possibilità di utilizzare il programma Irrinet per la misurazione dell’acqua, in alternativa al contalitri – spiega Giovanni Marchesi che coordinerà l’iniziativa -. Il tema è di grande attualità perché gli agricoltori, titolari di concessione di prelievo dell’acqua ad uso irriguo, a far data dal primo gennaio 2020 saranno tenuti a montare i contalitri. Irrinet è un sistema molto utilizzato in Romagna – precisa Marchesi – dove ha riscosso successo e garantisce buoni risultati. Le analisi condotte su quei territori riferiscono di un aumento della produttività del 15% e di un risparmio idrico del 20%. A questi dati va aggiunto il risparmio dell’energia necessaria per far funzionare gli impianti irrigui. Nella nostra zona Irrinet deve essere ulteriormente testato e l’iniziativa ha lo scopo di informare e formare sull’uso di questo strumento che non è solo alternativo al contalitri, ma fornisce anche la possibilità di un’irrigazione efficiente e di precisione. Potrebbe essere funzionale anche per le nostre coltivazioni, come mais e pomodoro, in cui si mira sempre a migliorare l’efficienza della nutrizione, diminuendo l’utilizzo dei concimi e diminuendo i rischi di lisciviazione dei nutrienti nei terreni, migliorando quindi ambiente e rese”.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.