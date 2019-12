Raccolta rifiuti, ecco cosa cambia durante le festività natalizie

Iren fa sapere che in occasione delle festività natalizie, nei comuni della provincia di Piacenza e nei quartieri della città dove il servizio raccolta rifiuti è programmato di mercoledì, come indicato sui calendari a suo tempo distribuiti ai cittadini, questo verrà anticipato alle domeniche precedenti. Quindi la raccolta di mercoledì 25 dicembre viene anticipata a domenica 22 dicembre e quella di mercoledì 1 gennaio a domenica 29 dicembre. I servizi verranno eseguiti in orario mattutino con inizio alle ore 6.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Numero Verde 800 – 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 oppure inviare una e-mail: ambiente.emilia@ gruppoiren.it