Rancan (Lega) “A Natale sosteniamo i negozi di vicinato”

“Per gli acquisti di Natale rivolgiamoci ai negozi di vicinato”.

È un invito a non abbandonare il commercio di prossimità quello che il consigliere regionale della Lega Matteo Rancan indirizza ai piacentini in occasione delle festività natalizie. “I negozi di paese e di quartiere – afferma – hanno un’importante valenza sociale. Rappresentano un indispensabile punto di riferimento per determinate categorie di cittadini e sono un baluardo contro l’abbandono dei piccoli centri, oltre che una sentinella in tutte le vie dove sono ubicati”.

“I valorosi commercianti che ancora tengono testa ai giganti del commercio elettronico e alla grande distribuzione organizzata, continuando ad offrire un servizio attento e al passo con i tempi per tutti i propri clienti, meritano infatti di essere aiutati. In Regione – aggiunge Rancan – mi sono già assunto l’impegno di difenderli, ma un aiuto può arrivare anche da tutti i cittadini tramite l’acquisto dei regali di Natale e di quegli articoli che si comprano in questo periodo”.