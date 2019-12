Reati ancora in calo, meno 12,6 per cento. Violenza sulle donne: 104 denunce

Ancora in calo i reati a Piacenza nel 2019: il dato aggregato indica un meno 12,6 % in tutta la provincia.

I dati sono stati presentati dal questore di Piacenza Pietro Ostuni nel corso della tradizione conferenza stampa di fine anno.

I reati sono in calo anche nel Comune di Piacenza, dove la riduzione si attesta complessivamente a un meno 15,60%.

La diminuzione dei reati – osserva il questore, insieme al capo di gabinetto Filippo Sordi – è un risultato positivo ottenuto grazie all’attività di prevenzione messa in campo dal 2017 ad oggi, con il coordinamento della prefettura da parte di tutte le forze dell’ordine.

Un ulteriore slancio all’attività di presidio del territorio arriverà dall’adozione di 36 nuove telecamere in città, alcune ad altissima definizione e predisposte alla lettura targhe in tempo reale. Strumento utile, sottolinea il questore, per accertare ad esempio se si tratta di auto rubate, utilizzate per commettere la maggior parte dei furti in abitazione.

Un impulso ulteriore all’attività delle forze dell’ordine è arrivato anche grazie ad alcune novità normative, come il codice rosso: nel 2019 sono state 104 le denunce-querele sporte da donne per segnalare maltrattamenti e violenze di genere, con cinque ammonimenti – come prevede la legge – arrivati nei confronti degli autori di questi comportamenti, tutti uomini.

Tra le altre attività svolte figura anche il rilascio di passaporti, 10.300 nel 2019, circa il 10% in più rispetto lo scorso anno, 1.800 documenti di espatrio per minori di 14 anni, revocate 106 licenze di porto d’armi, rilascio di 13.136 permessi di soggiorno, 34 accompagnamenti alla frontiera e 67 presso il cpr, 269 i provvedimenti di espulsione.

Sul fronte dell’attività dell’ufficio di prevenzione generale: sono stati eseguiti 3118 servizi ordinari (volanti), servizi straordinari del territorio (450) e interventi con pattuglie gamma (131) che si aggiungono alle volanti. Complessivamente sono state 15.716 le persone controllate, 13.578 i veicoli controllati. Le chiamate al 113 sono state 28.194, tradotte in 7.923 interventi richiesti. Gli arresti sono stati complessivamente 63 arresti, 446 le denunce.

La squadra mobile dispone anche 60 pattuglie antirapina al mese, 78 pattuglie antidroga. Nel 2019 gli arresti sono stati 59, le denunce 247.

Intesa anche l’attività della Polstrada: 4 gli incidenti mortali, con 5 vittime, gli incidenti con feriti sono stati 108 e 123 le persone coinvolte. Gli arresti sono stati 4, le denunce 30, le sanzioni elevate sono state complessivamente 5.110, di cui 4.171 su strada.

Altro aspetto interessante sono i controlli svolti dalla polizia postale: ogni anno sono 5.800 le “pattuglie virtuali” che monitorano sit e social alla ricerca di reati. Questa attività di controllo è sfociata in 71 tra arresti e denunce, con complessivamente 373 reati denunciati.

