Regali di Natale, un’ora gratis di parcheggio per chi acquista nei negozi del centro

Un’ora di sosta gratuita al parcheggio della Cavallerizza per chi fa acquisti in centro storico.

Si chiama “Un’ora in regalo per i tuoi regali” l’iniziativa lanciata dall’Associazione Commercianti “Vita in Centro” insieme al Comune di Piacenza e con il supportato della cabina di regia per il commercio.

Come funziona? Nelle giornate di lunedì, martedi e venerdi – dal 9 al 20 dicembre – parcheggiando alla Cavallerizza sullo Stradone Farnese ed effettuando un acquisto di almeno 20 euro nei negozi convenzionati si riceverà in regalo un buono sosta di un’ora nel parcheggio, utilizzabile il giorno stesso o in seguito (la validità è di un anno).

L’ELENCO DEI NEGOZI CONVENZIONATI