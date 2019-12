Regali last minute sotto l’albero? L’amico libro non può mancare

È proprio vero che la tecnologia con le sue continue, attraenti, novità penalizza significativamente il caro amico libro?

Non sembra affatto che le nuove tecnologie stiano attualmente spazzando via i libri cartacei, almeno così affermano le dipendenti di alcune delle principali librerie di Piacenza. “Forse perchè il piacere della manipolazione del testo come oggetto personale, esteticamente gradevole da toccare, esplorare, sottolineare, annusare, non ha eguali. E il consiglio del libraio, l’aspetto umano dell’esperienza in libreria non temono confronti”- spiegano.

Prodotto di costo relativamente basso, il libro, soprattutto a Natale, viene quindi sempre riscoperto, e “anche nel 2019 si riconferma un ottimo modo per un regalo utile e non banale, tenendo conto che la scelta tra i generi è molto vasta”- dichiarano quindi le negozianti. Di libri consigliati e venduti e di tante altre piacevoli, particolari novità, come possibili regali natalizi, abbiamo parlato con Sonia Galli della libreria Fahrenheit (via Legnano, 4), Delfina Dosio di Feltrinelli (via Cavour, 1) e Sara Marenghi di Bookbank (via San Giovanni, 4).

Novità tra le novità è poi la recente sfida intrapresa da Raffaella Lezoli, da pochi mesi titolare della libreria “Pagine” in via San Donnino a Piacenza. Nel mare magnum della produzione editoriale esistente e in continua crescita, Raffaella ha avuto il coraggio di scegliere un settore letterario specifico, esplorato con cura in prima persona: la letteratura americana dal ‘900 ad oggi: dal Canada alla Terra del Fuoco. Solo questo si trova tra le “Pagine”, di Lezoli: una scelta culturale di qualità.

“L’unica eccezione temporale è Mark Twain – spiega Raffaella, seduta sulla poltrona di velluto di quello che sembra un piccolo salotto letterario; non soltanto una libreria-. ” Del resto Twain è fondamentale per capire gli scrittori americani successivi. Così come le descrizioni della provincia e della società americane di capisaldi come Steinbeck e London, si ritrovano negli scrittori americani posteriori. Anche i pochi scrittori non americani che ospito – Pivano, Arbasino per esempio -, devono sapermi parlare di America con cognizione di causa”. “Sono cresciuta fin da piccola con la narrativa americana – aggiunge -, quindi mi è rimasta dentro. Tutti i libri che sono qui vengono scelti e letti da me titolo per titolo, puntando sulla qualità di scrittura, ma anche sull’eleganza dell’oggetto libro.

“I miei libri, che consiglio personalmente ai clienti, in base a gusti e attitudini individuali, vanno bene per tutto l’anno. Stilare una classifica per Natale è quindi impossibile – continua Raffaella-, ma forse qualche valida eccezione c’è: “Udon Noodle Soup”- edizione Atlantide -, per chi desidera fare un regalo dolce, ma mai sdolcinato. Storie d’amore tra amici, fidanzati, genitori e figli. Oppure, per gli amanti della graphic novel, del genere poliziesco, o per chi ha adorato Billie Holiday, ecco “Carlos Gardel” e “Billie Holyday”- editore Sur- di Munos e Sampayo”. Anche qui si regala non solo la storia, ma soprattutto l’oggetto”- ha concluso Lezoli.

Ma quali sono invece libri e gadget più venduti e consigliati in questo periodo? A livello di generi Sonia Galli della libreria Fahrenheit indica la buona tenuta del thriller, sorpassata quest’anno dalle novità di narrativa. “La saggistica – ci spiega – regge sempre, soprattutto per il campo storico. In questi ultimi anni abbiamo però assistito a d una crescita dell’acquisto e della produzione di libri di divulgazione scientifica: da Stefano Mancuso a Guido Barbujani a Valter Tucci”. Passando poi in rassegna i libri più venduti, Sonia segnala per prima Viola Ardone con “Il treno dei bambini” (Edizioni Einaudi), racconto dei ragazzi che nel 1946 vennero mandati dal sud Italia verso il nord in affido a famiglie benestanti e del cambiamento d’identità che avverrà come conseguenza al loro rientro. Un libro toccante e a tratti divertente che conquista dalle prime righe.

A pari merito Elena Ferrante, con “La vita bugiarda degli adulti” (Edizioni E/O), il nuovo e atteso libro dell’autrice contemporanea più tradotta all’estero del momento; “che in queste pagine”- ci dice anche Delfina Dosio di Feltrinelli raccomandandolo tra gli acquisti-, supera “L’amica geniale” precedente con una storia amara e coinvolgente da leggere tutta d’un fiato”.

Tra i libri più acquistati Fahrenheit indica anche Claudio Magris con “Polene” (La Nave di Teseo), un libro che parla di mare, di donne, di navi e di letteratura. Una grande scrittura che all’apparenza ha per protagonisti oggetti, ma che invece mira ben oltre, dritto al cuore umano. I consigli poi, aldilà delle classifiche di vendita, di certo non mancano e spaziano tra i generi: dal raffinato giallo francese (“La scomparsa di Adele Bedeau”di Macrae Burnet Graeme -neri Pozza-), al romanzo (“Archivio dei Bambini perduti” di Valeria Luiselli – La nuova frontiera: un viaggio nel presente americano, dove una tranquilla famiglia si muove alla scoperta della realtà dei bambini rifugiati); fino alle graphic novel (“gli amamti del genere non possono non gradire “La lotteria” di Shirley Jackson,nella splendida versione illustrata dal nipote Miles Hyman”- ci dice Delfina Dosio di Feltrinelli.

E se il mondo del libro illustrato per ragazzi riesce sempre a stupire, dalla narattiva, al popup al gioco-libro il percorso è ricco di possibilità, la Book Bank di Sara Marenghi affascina con i suoi “libri d’altri tempi”, imperdibili per chi ama il libro-oggetto di qualità da gustare (prime edizioni, titoli che non son stati più pubblicati, edizioni particolari). “Ho libri del ‘700 e alcuni anche del ‘600 oltre a libri e spartiti di inizio secolo – sottolinea Sara Marenghi. Quest’anno sono però tre i gadget che hanno “spopolato”: TAZZA BOOKBANK, IL GHIRO NELLE STORIE e i taccuini GIRAMONDI”.

Sulla tazza in vetro satinato si trova stampato il racconto di Niccolò Premoli, vincitore del mini concorso letterario con tema Bookbank. Mentre i GHIRI e i GIRAMONDI fanno parte della linea creata da Bookbabank, chiamata LA COMPAGNIA DEL RITORNO, libri che dovevano finire al macero ma che invece ritornano sotto altra veste. I Ghiri sono piccoli animaletti ricavati nei libri con la tecnica tipica degli origami e servono a raccogliere foglietti, appunti, fotografie, disegni, mentre i GIRAMONDI sono taccuini cuciti a mano e ricavati da libri oramai illegibili. L’ultima grande idea? “UNA LIBRAIA TUTTA PER SÉ”: “così si chiama – ha detto la titolare di BookBanbank- un buono che viene regalato (ma in tanti se lo sono regalati). Chi lo riceve ha la possibilità di essere l’unico cliente, con una libreria e una libraia a disposizione. Dopo un piccolo questionario per facilitarmi la comprensione dei suoi gusti letterari, io e il cliente ci diamo un appuntamento (a libreria chiusa) e quando ci si incontra nasce la magia”.

Facciamo qualche chiacchiera letteraria e poi per un’ora di tempo il soppalco è suo: sul tavolino tisane, miele e biscotti oppure vino (a seconda dei gusti espressi); una valigia di libri scelti appositamente; un “programma di viaggio” che spiega i libri e il perchè di quella scelta; musica di sottofondo con vecchi vinili e un momento di letture teatrali dei testi che vorrà ascoltare. Un’ora in poltrona, una morbida coperta, vinili, libri e libri per leggere, sfogliare, guardare, chiedere. A tempo scaduto, se son piaciuti i libri scelti, il cliente potrà portarli a casa, in caso contrario ne sceglieremo altri.

C’è ancora spazio allora per la lentezza, in un mondo che corre sempre più veloce? Pare proprio di sì. E per fortuna!

Micaela Ghisoni