Regionali, al via la campagna elettorale di Gian Luigi Molinari venerdì 13 a Piacenza

“La mia Passione per Piacenza la voglio condividere con te”. Un invito chiaro quello del consigliere regionale piacentino Gian Luigi Molinari in corsa il prossimo 26 gennaio, data del voto in Emilia-Romagna. Dopo l’incontro informale con i giovani al Teatro Trieste 34, Molinari apre ufficialmente la sua campagna elettorale venerdì 13 dicembre alle ore 18,30 all’Osteria della Balera (in Via Legione Zanardi Landi 18, a Piacenza) per accogliere elettori, simpatizzanti e chiunque voglia partecipare, per spiegare le ragioni della sua candidatura, il suo operato e i suoi prossimi obiettivi.

“In questi anni in Regione – ha commentato – mi sono impegnato su tanti temi come la montagna, l’agricoltura e la cura del territorio, ma anche il commercio e la città; da ex amministratore quale sono, essere prossimo alle persone, ai miei concittadini, è un dovere che ho affrontato sempre con spirito di servizio e con la passione di uno che ha radici salde e apprezza profondamente la sua terra”.

“È un momento di cambiamenti e anche di confusione se vogliamo, ma spero che Piacenza continui ad avere una sua rappresentatività in Regione; una rappresentatività dettata da una linea politica contraddistinta da buoni valori come la solidarietà e il miglioramento continuo dei servizi; i piacentini – ha concluso Molinari – hanno il diritto di comprendere ed informarsi per votare chi ritengono adeguato e chi riscuote la loro fiducia, per questo li aspetto il 13 alle 18.30 per ritrovare coloro che mi hanno sostenuto in questi anni e anche coloro che intendono unirsi a me in questa nuova sfida del 2020”.