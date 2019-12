Regionali, Benedetta Scagnelli inaugura il point in Largo Battisti

“Quando ho deciso di candidarmi sono state due le motivazioni che mi hanno spinto. Una politica e una personale. Quella politica legata alla sfida difficile di queste elezioni regionali. La voglia di portare un contributo, la mia esperienza maturata sul territorio da segretaria di circolo, e a Stefano Bonaccini che è stato un ottimo presidente di regione. E una personale, o potrei dire generazionale, per dare voce alla mia generazione, quella dei 30/40enni che Umberto Galimberti ha definito una generazione di nichilisti, per la quale, per la prima volta il futuro non era una promessa, come lo era per i nostri padri, ma un fattore del tutto imprevedibile. Che prescinde spesso da impegno, studio e formazione”.

Con queste parole Benedetta Scagnelli ha inaugurato sabato 14 dicembre il suo fucsia point in largo Battisti. Tante persone si sono radunate davanti a quello che nelle prossime settimane sarà il suo punto di ascolto e di incontro a Piacenza. Un’idea di regione quella presentata da Scagnelli “che non deve lasciare indietro nessuno, una regione che si occupi dei soggetti più fragili, che contrasti disuguaglianze sociali, che investa in cultura e sport e che tuteli l’ambiente, con azioni concrete”.

Il point in pieno centro vuole essere la base della campagna elettorale di Scagnelli: "Dalla prossima settimana cercheremo di tenerlo aperto il più possibile, e io compatibilmente con gli impegni sul territorio sarò qui, perché questo vuole essere il luogo dell'incontro e dell'ascolto" queste le sue parole. "Infine – ha spiegato la candidata – mi piacerebbe raccontarvi come è nato lo slogan In Regione con Benedetta. Uno slogan che è il mio nome, ma anche un omaggio. Giovannino Guareschi, scriveva dell'Emilia Romagna come di una terra benedetta, per il cibo, il vino, le colline, il mare, la sua gente. Ecco io credo davvero che sia così, e a me, a noi, spetta il compito di proteggerla questa regione, da chi pensa di liberarla. Da chi pensa di prenderla, ignorando che questa terra è già dei suoi cittadini".