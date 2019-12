Regionali, Bonaccini in città presenta la sua lista con i candidati piacentini

Nota stampa

Venerdì Stefano Bonaccini ha trascorso l’intera giornata a Piacenza e provincia. La mattinata si è aperta con un giro al mercato di Monticelli d’Ongina, in mezzo alla gente. Qui ha avuto modo di visitare anche la Rocca, dove ha incontrato la locale parrocchia e il comitato di cittadini che punta al recupero ed alla valorizzazione di questo importante patrimonio architettonico, per farne un centro culturale, museale e capace di attrarre visitatori e turisti. Insieme a loro Bonaccini ha ipotizzato varie soluzioni per recuperare finanziamenti e attivare interventi.

A seguire, il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna si è recato a Rivergaro per incontrare i cittadini al locale mercato, fermandosi per una pausa al Caffè Croce Bianca. In tarda mattinata a Sarmato ha visitato la Braghieri Plastic, azienda impegnata nel recupero e riciclo della plastica, e ha salutato i dipendenti. Ha poi incontrato i volontari dell’Associazione Misericordia, che contribuiscono a sostenere progetti di solidarietà e per i quali il presidente ha avuto parole di ringraziamento ed encomio.

Alla cooperativa Il Germoglio di Piacenza Bonaccini ha incontrato quindi gli operatori del sociale, visitando gli spazi della cooperativa sociale e informandosi sulle attività messe in campo per persone svantaggiate. Dopo l’incontro con la stampa, in cui ha presentato la lista “Bonaccini Presidente” della circoscrizione di Piacenza insieme ai candidati Caterina Pagani, Roberto Pasquali, Stefano Perrucci e Lucia Toretta, è stato accolto dai pensionati del circolo sociale Farnesiana. Qui ha voluto salutare i volontari e ringraziarli per “il loro importante impegno che garantisce aggregazione e coesione sociale”.

A Pontenure Bonaccini ha visitato il caseificio Valcolatte, per tornare poi fra i cittadini, a Piacenza, con una passeggiata nel centro storico e un intervento pubblico in piazzetta San Francesco. In serata Bonaccini porterà un saluto alla cena del Consorzio cooperativo di costruzioni Concopar e si recherà a Bobbio per un’intervista pubblica nell’Auditorium Santa Chiara.