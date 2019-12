Regionali: candidati presidenti e liste. Il quadro a poche ore dalla scadenza

Il quadro sarà completo e pressochè ufficiale dopo le 12 di sabato 28 dicembre – allo scadere dei termini di presentazione delle liste – ma intanto si può guardare alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna del 26 gennaio prossimo con qualche elemento di certezza in più.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA SUL PORTALE DELLA REGIONE

A contendersi la carica di presidente saranno certamente Stefano Bonaccini (Pd), il governatore uscente, Lucia Borgonzoni della Lega, Simone Benini, del Movimento 5 Stelle, Stefano Lugli dello schieramento della sinistra radicale, L’Altra Emilia Romagna. Mentre è ancora in forse la presenza di Marta Collot di Potere al Popolo, alle prese con la raccolta delle firme, così come quella di un portacolori di una lista No Vax contro i vaccini.

Per le liste di nuova costituzione, non presenti nell’attuale consiglio regionale, è infatti obbligatorio raccogliere le firme sui territori per potersi presentare: con la legge regionale n. 23 del 2019 l’Assemblea regionale ha approvato la modifica della disciplina elettorale prevedendo la riduzione del numero di firme da raccogliere per la presentazione delle liste, e prevedendo inoltre l’esonero dalla raccolta delle firme per le liste che siano espressione dei gruppi politici già presenti nell’Assemblea legislativa.

Stefano Bonaccini sarà sostenuto con ogni probabilità anche nel collegio provinciale di Piacenza da sei liste: Partito Democratico, Lista Bonaccini Presidente, Emilia Romagna Coraggiosa, Europa Verde, lista Volt e Più Europa – Lista Bonino. Anche le ultime due formazioni dovrebbero aver raccolto le firme necessarie per schierarsi ai nastri di partenza, ma la conferma ufficiale si avrà dopo la scadenza. Con Più Europa ci sono tre i candidati piacentini, Marta Miglioli, Marco Arcelli Fontana e Luca Ciardelli. Nella lista Europa Verde unica piacentina è Maria Teresa Portesani, mentre non ci sono rappresentanti locali tra i giovani di Volt.

Con Lucia Borgonzoni ci saranno certamente la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che a Piacenza schiera Leonardo Bersani, Marcello Minari, Simona Traversone e Maria Rosa Zilli. Con la candidata del centrodestra c’è anche una formazione civica “Borgonzoni presidente” e dovrebbe schierarsi anche la lista Cambiamo del governatore ligure Giovanni Toti. A fianco di Stefano Lugli c’è sicuramente Rifondazione Comunista che a Piacenza candida tre aspiranti consiglieri: Maura Cesena, Marco Tamborlani e Andrea Tagliaferri. Unica lista a sostegno del candidato a presidente del Movimento 5 Stelle Simone Benini: a Piacenza si candidano Giuseppe Rai, Matteo Boeri, Rosalba Barile ed Elena De Pantz.

Per vedere il mosaico completo occorre attendere la giornata di sabato e naturalmente i controlli sulle documentazioni e le firme portate dalle liste.