Regionali, oggi Zingaretti a Piacenza col ministro De Micheli

Nicola Zingaretti in visita a Piacenza.

Oggi venerdì 13 dicembre, a partire dalle 18 e 30, il segretario del Pd è atteso nella nostra città, accompagnato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola de Micheli, per un incontro pubblico a sostegno di Stefano Bonaccini in vista delle elezioni regionali di gennaio 2020.

Il punto di ritrovo indicato è il Dolmen in Corso Vittorio Emanuele, da cui partirà una passeggiata che terminerà con un comizio in Piazzetta San Francesco.

LA NOTA DEL PD DI PIACENZA – Il Segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti sarà a Piacenza venerdì 13 dicembre alle 18.30 quando, accompagnato dal Ministro Paola de Micheli, arriverà al Dolmen dello Stradone Farnese e quindi, con una passeggiata lungo il Corso Vittorio Emanuele arriverà in Piazzetta San Francesco dove terrà un suo intervento. “Sarà per noi un onore ed un piacere poter aver qui Zingaretti – sottolinea il Segretario democratico Silvio Bisotti – è stata una sua specifica richiesta di poter vedere il centro di Piacenza, incontrare i cittadini non nel chiuso di una sala. Lo accoglieremo al Dolmen, anche per illustragli il senso di quel monumento realizzato da William Xerra nel 1976 dedicato alla libertà e alla Resistenza italiana. Un riconoscimento alla patria e ai tanti che hanno perso la vita perché fosse una patria democratica. Sarà l’occasione, per chi volesse incontrarlo, conoscerlo e parlargli di poterlo fare e venire con noi fino in Piazzetta San Francesco dove prenderà la parola da un nostro banchetto. Dopo il successo della manifestazione di Piazza maggiore a Bologna di sabato scorso, alla quale abbiamo partecipato in tanti anche da Piacenza, abbiamo ritenuto che questa fosse la modalità migliore per impostare la nostra campagna elettorale”. L’iniziativa, alla quale saranno presenti anche il Segretario regionale Paolo Calvano ed i candidati piacentini Tarasconi, Scagnelli, Biasini, Molinari, rientra infatti nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio prossimo a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini Presidente dell’Emilia-Romagna.