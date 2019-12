Un incontro tra generazioni nell’ottica della cittadinanza attiva: questo il senso dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi presso il municipio di Gragnano (Piacenza) tra gli studenti del consiglio comunale dei ragazzi e Federico Cigalini, artista del legno ma anche uomo dal cuore generoso.

Cigalini, infatti, ha recentemente provveduto alla manutenzione del corrimano che accompagna le scale del Municipio. Un lavoro complesso, in quanto l’intervento manutentivo ha richiesto la sagomatura del legno e la realizzazione di incastri appositi per l’aggancio del corrimano alla scala per un’estensione – restauro del vecchio e consunto corrimano della scala del Municipio gragnanese.

Foto 2 di 2



Come spiega il sindaco Patrizia Calza “era necessario provvedere all’intervento non solo per questione di decoro, ma soprattutto per la sicurezza degli utenti vista la presenza di pericolose schegge che avrebbero potuto ferire qualcuno”. Cigalini ha risposto subito alla richiesta di aiuto dell’amministrazione e ha provveduto a risolvere il problema con sollecitudine, consentendo – evidenzia il Comune – un considerevole risparmio di denaro pubblico.

“Siamo particolarmente grati al signor Cigalini e al signor Sandro Pecorini che lo ha coadiuvato nella fase iniziale” – aggiunge il sindaco Calza -. Si tratta di un esempio di quella cittadinanza attiva che arricchisce, edifica la comunità e ha un alto valore educativo. Per questo abbiamo voluto organizzare un incontro tra gli studenti che compongono il Consiglio comunale dei ragazzi e il volontario, che tra l’altro, insieme ad altri, il giovedì pomeriggio, nell’ambito dei laboratori finalizzati anche lo sviluppo della manualità, insegna proprio agli studenti a lavorare il legno”.