Riapertura strada Folli, Murelli (Lega) “Complimenti a Provincia e Comune per l’intervento”

“Sono contenta e faccio i complimenti a chi ha reso possibile, in tempi davvero brevi, la riapertura della strada tra Folli e Casalcò, danneggiata da una frana”.

Lo afferma in una nota la deputata della Lega, Elena Murelli, che sottolinea come “il presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, che ringrazio, abbia dimostrato che si possa intervenire subito. Snellire la burocrazia amministrativa è una battaglia che ho portato e porterò avanti perché non si può, almeno in situazioni di emergenza, lasciare famiglie e attività ostaggio di lungaggini”.

“Il plauso – aggiunge Murelli – si estende anche all’Amministrazione comunale di Ferriere, al sindaco Giovanni Malchiodi e all’infaticabile assessore Carlotta Oppizzi, che hanno predisposto in tempi davvero rapidi un progetto che ha riportato a dare vita a un’arteria importantissima per chi abita in quella parte di montagna”.