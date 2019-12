“Rifiuti zero? Si può”, incontro e dibattito in Fondazione

Il comitato “Piacentini per l’Aria” organizza per la serata di giovedì 12 dicembre una serata per parlare di gestione dei rifiuti con la società Contarina S.p.A. Di seguito il comunicato di presentazione dell’evento

“Giovedì 12 dicembre, alle 21, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano ascolteremo l’esperienza di Contarina S.p.A. una società interamente pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti di 49 Comuni della provincia di Treviso. In un tempo relativamente contenuto sono riusciti ad ottenere una raccolta differenziata che supera l’85%, hanno ridotto la quantità dei rifiuti prodotti, soprattutto quelli non riciclabili, hanno innalzato la qualità del materiale riciclabile raccolto e del servizio offerto, hanno ottimizzato il rapporto fra i costi e i benefici.

Inoltre i cittadini spendono molto meno coniugando la tutela ambientale con uno sviluppo maggiormente sostenibile. Una serata decisamente interessante che speriamo possa suggerire qualche idea ai nostri amministratori. Se l’hanno fatto a Treviso perché non possiamo farlo a Piacenza?”.