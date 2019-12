Riqualificazione Campo Sportivo Vecchio, i cittadini non si arrendono: cartoline di sollecito al sindaco

Nuova iniziativa dei cittadini, proprietari e residenti del Quartiere Campo Sportivo Vecchio per sollecitare l’interessamento e l’intervento del Comune di Piacenza in merito alla Proposta di Riqualificazione e Decoro Urbano lanciata sin da aprile 2017.

I cittadini nell’occasione avevano presentato al sindaco e all’assessore al verde pubblico una raccolta di firme per chiedere la piantumazione e riqualificazione dell’area compresa tra le vie Tononi, Nicolodi, Ancillotti, Cerri: “Proviamo grande delusione – commentano amaramente – per il disinteresse che le autorità cittadine hanno dimostrato, e tutt’ora dimostrano, nei confronti delle nostre ripetute richieste di intervento, ma siamo convinti della necessità ed urgenza del progetto presentato e del suo valore positivo per tutta la città e siamo decisi a portare avanti le nostre legittime aspettative sino a quando otterremo concreta attenzione dall’Amministrazione comunale. Desideriamo che il nostro quartiere – prossimo al centro cittadino, ad elevata densità abitativa e dove risiedono molti anziani – diventi più vivibile e decoroso”.

“La nostra richiesta di intervento ha suscitato grande interesse e ricevuto apprezzamento dalle autorità comunali – evidenziano i promotori dell’iniziativa -, ma nessuna concreta iniziativa è seguita sino ad oggi e ci siamo sentiti ancor più traditi e dimenticati quando abbiamo saputo dello stanziamento di risorse comunali per oltre un milione di euro per la sistemazione di aree verdi mentre nei nostri confronti è sempre stata indicata la carenza di fondi come giustificazione per la mancata realizzazione del progetto.…”

Per questo motivo i promotori hanno intrapreso una nuova iniziativa attraverso la quale desiderano continuare a far sentire la propria voce inviando cartoline di sollecito, al Sindaco ed all’Assessore al verde pubblico, per sensibilizzarli in merito al progetto e richiederne al più presto la realizzazione: “Desideriamo che le autorità comunali sappiano che insisteremo sino a quando non riceveremo la dovuta attenzione e le nostre legittime aspettative verranno soddisfatte. Sino ad ora la cementificazione, l’affollamento di auto, la mancanza di verde non sono state considerate con la priorità ed urgenza che invece meritano di ricevere in una città che ambisce a diventare sempre più “smart”.

LA CARTOLINA