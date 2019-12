Roberta Bonatti è sempre super, nuovo titolo italiano

Un altro grande risultato per la boxe piacentina targato Roberta Bonatti: dopo la medaglia di bronzo agli Europei e i quarti di finale raggiunti ai Mondiali, ai quali si aggiunge il successo al Guanto d’Oro, la 22enne chiude alla grande il 2019 conquistando il suo terzo titolo di campionessa italiana nella categoria 48 chilogrammi.

In gara agli assoluti disputati a Roma, Roberta, cresciuta alla Salus et Virtus con il maestro Roberto Alberti e ora tesserata per l’Arma dei Carabinieri, dopo aver superato in semifinale la laziale Giorgia Scolastri si è imposta domenica nella finalissima sulla campana Giovanna Marchese.

“Tenevo molto agli Italiani per coronare un anno di ripartenza, ci siamo impegnati molto – le parole a caldo di Bonatti -. Voglio ringraziare la grande famiglia dell’Arma dei carabinieri che mi ha permesso di lavorare a 360 gradi a quello che oggi è diventato il mio lavoro ed è sempre stata la mia passione”. Grande gioia anche per il maestro Alberti: “Una soddisfazione immensa, per me è un grande onore essere qui con Roberta, a lei tengo tantissimo”.

Da incorniciare anche il bronzo ottenuto dall’altra piacentina della Salus Margherita Magistrali (categoria 51 kg), fermata in semifinale da Martina La Piana.