Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia: conviviale prenatalizia e tombolata a favore di “FLY for freedom”

L’ultimo incontro rotariano dell’anno 2019, come da tradizione, coincide per il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia con la conviviale degli auguri natalizi, che per l’occasione si è svolta presso la sede del Circolo dell’Unione lo scorso martedì 17 dicembre.

Una serata particolarmente ricca di sorprese introdotta dai saluti del Presidente Salvi rivolto a tutti i Presenti, Soci, Ospiti e i Presidenti/Rappresentanti degli altri club del Gruppo Rotary piacentino; successivamente il Prefetto Christian Sartori ha proiettato un simpatico video registrato in cui tutti i Soci del club, intervistati, esprimono che cosa rappresenta per loro il Rotary e fanno i migliori auguri per le imminenti festività.

Momento significativo della serata è stato l’ingresso di un nuovo Socio, Fabrizio Maggi, che, dopo i passaggi rituali e la lettura del suo “impegno” come Socio del Rotary, è stato spillato dal Presidente Salvi.

Una gradita sorpresa ha invece allietato la serata dei due Past President Marco Corradi e Riccardo Cioce, che hanno ricevuto il massimo riconoscimento rotariano, La Paul Harris, per il servizio svolto.

Espletate tutte queste fasi della serata, è arrivato il momento del discorso natalizio del Presidente Salvi, il quale ha voluto ribadire come lo spirito del Natale, la volontà di aiutare e di contribuire ad un mondo migliore devono caratterizzare le azioni di un vero Rotariano tutto l’anno, non solo in questo periodo; il Presidente inoltre ha ringraziato per il loro impegno e supporto tutti coloro che in modi diversi hanno contribuito alla riuscita della conviviale prenatalizia

Al termine della cena è stata organizzata una divertente tombolata natalizia con tanti premi messi generosamente a disposizione da alcuni Soci: i proventi raccolti grazie alla Tombola serviranno per avviare un nuovo service a favore di FLY for freedom, Associazione di volontariato che si propone di far volare gratuitamente i ragazzi con disabilità a bordo di un aereo ultraleggero. Un’idea del trentatreenne piacentino Cristian Sorrentino, che con un gruppo di amici si sta adoperando per cercare di regalare un’avventura speciale a ragazzi che affrontano problemi nella vita di ogni giorno In rappresentanza di FLY for freedom, Simone Zavattarelli ha brevemente spiegato, prima dell’inizio della tombola, le finalità dell’Associazione.