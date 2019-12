Rotary Valli Nure e Trebbia, consegnato alla Casa di Iris il ricavato della gara golf

Gruppo Piacentino

Consegnato all’Hospice “Casa di Iris” il ricavato della gara di golf organizzata al Croara Country Club il 22 settembre scorso.

“Tappa” finale di un’importante service per il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia. Sabato mattina 07 dicembre infatti, presso la Sede dell’Hospice “La Casa di Iris”, è stato consegnato il ricavato del torneo di golf organizzato dallo stesso Rotary Club presso il Croara Country Club lo scorso 22 settembre e della successiva cena benefica che si è tenuta sempre a Croara sabato 05 ottobre.

Tutti i proventi dell’iniziativa raccolti da Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia insieme a Croara Golf club sono stati donati all’Hospice “La Casa di Iris” di Piacenza, rappresentato dal suo Presidente Sergio Fuochi, direttamente dal Presidente del Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia , Andrea Salvi , insieme al Tesoriere del Club Paolo Toscani, alla presenza della Rappresentante del Golf club Croara Sig.ra Gloria Sali Masoero e del Direttore Sanitario de “La Casa di Iris”, Dott.ssa Giovanna Albini.

La collaborazione tra Casa di Iris, Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia e Golf club Croara è ormai una realtà ampiamente consolidata ed una testimonianza di autentica attenzione nei confronti della realtà locale: una collaborazione che, come auspicato dal Presidente Fuochi, ha tutte le premesse per continuare in futuro con iniziative sempre nuove e coinvolgenti.