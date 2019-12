Rotatorie “sponsorizzate” per la gestione del verde, aperto il bando della Provincia

Rotatorie e intersezioni stradali provinciali, aperto il nuovo bando per la gestione del verde: scadenza fissata al 28 febbraio 2020

Lo fa sapere con una nota il servizio viabilità della Provincia di Piacenza, in cui viene spiegato che l’ente di via Garibaldi ha approvato l’avviso pubblico per la selezione di soggetti cui affidare la gestione del verde, mediante sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di alcune rotatorie e di altre intersezioni stradali provinciali.

“In questo modo – informa la Provincia – si intende garantire la corretta manutenzione delle aree verdi delle rotatorie e delle intersezioni connesse alla viabilità provinciale e delle aiuole annesse. Il bando scadrà alle ore 13 del 28 febbraio 2020”.

“L’affidamento a terzi della gestione delle aree verdi – si legge poi nel bando – è a carattere sperimentale e sono state, pertanto, indicate solo alcune delle rotatorie/intersezioni poste lungo la viabilità provinciale, la cui manutenzione è curata direttamente dalla Provincia”.

Il periodo minimo di sponsorizzazione è fissato in 3 anni mentre la durata massima è fissata a 5 anni e, per tale periodo, verrà riconosciuto allo sponsor un ritorno di immagine grazie all’esposizione di pannelli di comunicazione.

Nel caso in cui venissero presentate più offerte per un medesimo sito, l’aggiudicazione verrà disposta a favore del candidato che abbia presentato l’offerta di sponsorizzazione di maggiore valore qualitativo, da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio secondo determinati criteri specificati nel bando. In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte.

Di seguito l’elenco delle rotatorie sponsorizzabili:

1. S.P. 10R Padana inferiore Ingresso Sud in loc. San Nazzaro in Comune di Monticelli d’Ongina;

2. S.P. 10R Padana inferiore Ingresso Nord in loc. San Nazzaro in Comune di Monticelli d’Ongina;

3. S.P. 25 di San Nazzaro – Via N. Paiella in loc. San Nazzaro in Comune di Monticelli d’Ongina;

4. S.P. 10R Padana inferiore Accesso Ritchie’s Bros in Comune di Caorso;

5. S.P. 654R di val Nure, Via Moizo, in comune di Piacenza;

6. S.P. 654R di val Nure, Via Fornari (loc. S. Bonico) in comune di Piacenza;

7. S.P. 654R di Val Nure, Via Alfieri (loc. Casoni) in comune di Podenzano;

8. S.P. 654R di Val Nure, Via Copernico (loc. Casoni) in comune di Podenzano;

9. S.P. 654R di Val Nure, Strada comunale per Turro in comune di Podenzano;

10. S.P. 654R di Val Nure, Via Campo sportivo, in comune di Podenzano;

11. S.P. 21 di Val D’Arda, all’incrocio con la S.P. 4 in comune di Lugagnano;

12. S.P. 4 di Bardi, Tangenziale di Lugagnano, in comune di Lugagnano,

13. S.P. 28 di Gossolengo, loc. Molinazzo in comune di Gossolengo;

14. S.P. 28 di Gossolengo, intersezione S.P. 40 nei pressi discoteca “Avila”, in comune di Gazzola;

15. S.P. 11 di Mottaziana, all’incrocio con la S.P. 48 – Cascina Moffelona in comune di Gragnano Trebbiense;

16. S.P. 13 di Calendasco, loc. Bonina, in comune di Rottofreno.

Gli interessati possono reperire tutte le informazioni utili consultando il sito della Provincia di Piacenza (www.provincia.pc.it) nella sezione Bandi, avvisi ed esiti http://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/sort=&search=&idSezione=119250&activePage=&id=212874