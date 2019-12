“Rottofreno merita”, il 10 premiazione dei migliori studenti del paese

Proseguono le iniziative di Natale a Rottofreno, tra musica e solidarietà.

Martedì 10 dicembre alle ore 21 presso il Teatro parrocchiale di Rottofreno si terrà una serata di spettacolo e premiazioni dei migliori studenti promossa dall’Amministrazione comunale. “Rottofreno Merita” prevede un concerto del “Placentia gospel choir” e il brindisi a cura della Pro loco di Rottofreno. La cittadinanza è invitata. Ingresso libero. In allegato la locandina.

Lunedì 9, 16 e 23 dicembre gli “Angioletti della Ricerca” attendono al mercato di San Nicolò le persone sensibili verso i tumori infantili. Con un piccolo contributo si può ricevere uno splendido angioletto natalizio confezionato da alcune donne del paese. In oltre 50 anni di attività, l’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) ha dato un contributo determinante alla ricerca oncologica italiana. Ora non bisogna abbassare la guardia.