Rugby Lyons, i risultati del week end

I risultati del week end delle formazioni dei Lyons

SERIE C – Arriva la settima vittoria in sette partite per la squadra cadetta, che domina il possesso palla e territoriale per tutta la partita ma non riesce a concretizzare a dovere, mantenendo in vita le speranze del Rugby Forlì fino alla fine. Una prova da considerare insufficiente per i bianconeri, che però riescono ad ottenere l’obiettivo minimo: 4 punti e testa della classifica difesa dall’assalto del Reno Rugby Bologna, ora a -3. La vittoria contro la squadra romagnola è inoltre significativa perchè garantisce ai ragazzi di Simone Bossi la certezza matematica di approdare alla Poule Promozione, primo importante obiettivo stagionale.

La partita sembrava in discesa dopo la veloce marcatura di DI Lucchio dopo soli 4 minuti di gioco, ispirato da un calcetto dietra la difesa di Nicholas Groppelli. Invece il punteggio non si schioderà dal 5-0 per tutta la prima frazione, complice una serie di errori di manualità banali e davvero difficili da spiegare da parte dei Lyons, che sprecano tantissime occasioni per marcare, trovando anche l’ottima opposizione della difesa forlivense, attenta attorno ai raggruppamenti e a fermare le maul avanzanti dei Lyons. La squadra romagnola è ancora una delle poche che ha ancora da chiedere alla prima fase, essendo impegnata in una lotta serrata con il Noceto Cadetta per il terzo posto, ultimo che garantisce l’accesso alla Poule Promozione. Nel primo tempo le cose migliori per i bianconeri sono sicuramente in fase difensiva, con una buona aggressività che impedisce agli ospiti di avvicinare l’area dei 22 dei Lyons nonostante qualche fallo di troppo.

Nella ripresa si vede qualche miglioramento in fase offensiva dei giovani Leoni, che si portano in una decina di minuti sul 15-0 grazie al piede e a una meta di Nicholas Groppelli. Ci sarebbero altre opportunità per chiudere la contesa, ma i Lyons sono ancora troppo imprecisi e lasciano così la chance agli avversari per un ultimo assalto disperato, che frutta due mete nelle uniche due azioni pericolose del Forlì, una piuttosto fortunata su un calcio non coperto bene dalla linea secondaria del bianconeri. La meta di Pozzoli al 40’ toglie le castagne dal fuoco ai Lyons, che hanno dimostrato solo a sprazzi il loro valore, a differenza di quanto fatto settimana scorsa nel Trofeo Capuzzoni e in altre partite di campionato. Domenica prossima per i ragazzi di Simone Bossi ci sarà un impegno più probante, contro il Reno Bologna secondo in classifica, che cercherà la vittoria del sorpasso. Con la qualificazione alla seconda fase messa in archivio, la speranza è che un po’ più di tranquillità possa servire ai giovani leoni per ritrovare lo smalto delle migliori occasioni.

UNDER 18 – Sotto un sole generoso, l’Under18 regionale vince anche il retour-match contro il Romagna RFC, a Ravenna. Come all’andata, il divario tra le due squadre è piuttosto evidente, ed i bianconeri conducono in porto, una vittoria con bonus senza eccessivi patemi d’animo. Appuntamento ora per domenica prossima 22 dicembre, dove tra le mura amiche, i Lyons proveranno a chiudere con una vittoria contro il Valorugby, dominatore finora

incontrastato di questa prima parte della stagione.

La squadra élite è scesa invece in campo in casa dei Medicei, i primi della classe del campionato. Dopo un avvio complicato per i Lyons con tre mete subite in sette minuti, i piacentini hanno reagito provando a contrastare le giocate degli avversari: la partita è stata quindi più equilibrata, ma la differenza si è fatta sentire e i Medicei all’inizio del secondo tempo con altre mete in rapida successione hanno chiuso definitivamente la partita. Due le mete, di pregevole fattura, messe comunque a segno dai giovani leoni nel finale. Servirà ben altro atteggiamento con il Perugia alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia in quello che si preannuncia come un vero e proprio spareggio salvezza.

FIRENZE MEDICEI – LYONS/PIACENZA: 34-12 (METE 6-2)

Marcature: 1°Tempo: 1’ mt Medicei, mt (5-0) 2’ mt medicei nt (10-0), 7’ mt medicei nt (15-0) 18’ mt Medicei nt (20-0). 2°Tempo: 4’ mt Medicei tr (27-0), 8’ mt Medicei tr (34-0), 29’ mt Figuretti tr Perazzoli (34-7), 33’ mt di Masi nt (34-12).

Lyons/Piacenza: Mori (17’ 2T Teruggi), Nakov, Perazzoli, Di Masi, Baiocco, Cuminetti, Villa (5’ 2T Coscia), Moretto, Spezia, Malta, Savi, Oppizzi A . (5’ 2T Bongiorni), Amir Ali, Castagnola (5’ 2T Profiti), Figuretti (30’ 2T Espinoza).

All. Bergamaschi Parmigiani

ROMAGNA 2 – LYONS/PIACENZA 2: 0-22 (METE 0-4)

Marcature: 1°Tempo: 7’ mt Amoakon nt (5-0), 18’ mt Amoakon nt (10-0). 2° Tempo: 3’ mt Repetti tr Repetti, 38’ mt Bellani nt

Lyons/Piacenza2: Azzini, Baglioni, Ugolotti, Cavassi, Bart Cobbah, Oppizzi D., Repetti, Amoakon, Zermani (8’ 2T Bellani), Bonetti (15’2T Russo), Calandroni, Treppi (1’ 2T Sirtori Origgi), Peveri, Armelloni, Bosoni

FESTIVAL TRIANGOLARE

UNDER 14 (2007)

LYONS – COLORNO: 21-14

Marcatori: mt. Bolzoni, mt. Mareggi, mt. Tanzi

Trasf.: Franzoso 3/3

LYONS – PARMA: 12-20

Marcatori: mt. Franzoso, mt. Armelloni

Trasf.: Franzoso 1/2

Convocati: Tanzi, Belforti, Seminari, Armelloni, Bosoni, Mareggi, Franzoso, Bass, Marceta, Canistra’, Monici, Bolzoni, Montesissa, Binati, Candeloro, Melis, Lusha, Baya

All.: Mozzani, Rossi, Ghezzi

UNDER 14 (2006)

PIACENZA -LYONS: 26-5

VIADANA-LYONS: 15-8

Convocati: Nunez, barbieri, Devoti, Ouadi, Antozzi, Verbeni, Isola, Locca, Molinari, Cordani, Konte, Lambrini, Ongeri, Sesenna, Maggi, Pagliafora, Cremona, Sassi, Lento, Tarallo, Mutti

All. Dadati, Bonomini