Rugby, nel week end torna il Memorial “Max Capuzzoni”

La seconda domenica di dicembre coincide con la festa dell’Immacolata, così molti campionati rimangono fermi per osservarla.

Il Peroni Top12 si ferma ancora per le Coppe Europee, così come il campionato di Serie C. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del prossimo weekend. Torna il Memorial “Max Capuzzoni”: sabato alle ore 14.30 una formazione Lyons di soli ragazzi piacentini affronterà l’ASR Milano nell’ormai storico appuntamento che sancisce l’amicizia tra le due squadre. I Lyons arrivano all’appuntamento da detentori dello Shield messo in palio, dopo aver sconfitto la formazione milanese l’anno scorso nel campionato di Serie A. Tutti invitati al Beltrametti per questa occasione sempre piacevole e meno “agonistica” rispetto a una sfida di campionato, con i giovani leoni che vorranno mettersi in mostra contro un avversario di alto livello e onorare la memoria di Massimiliano Capuzzoni, leggenda del rugby italiano che ha militato sia nei Lyons che nell’ASR Milano.

Domenica 8 sarà invece la volta dei ragazzi del settore giovanile, a partire dall’Under 18 Èlite che farà visita al Rugby Colorno in una delle partite più sentite della stagione. Le due squadre sono appaiate in classifica al 7° posto, e una vittoria è fondamentale per entrambe per allontanarsi dagli ultimi posti della classifica. Appuntamento alle 12.30 presso lo Stadio “Pavesi” di Colorno.

Torna a calcare i campi di gioco anche l’Under 16, che affronterà la lunga trasferta di Pieve di Cento per affrontare il Collegium Rugby Bologna, franchigia che racchiude le formazioni della provincia di Bologna.