Sabato giapponese alla biblioteca Passerini Landi con reading di testi, musica e video

Sabato 21 dicembre alle 17, nel Salone Monumentale della Passerini Landi di Piacenza, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso di fotografia e illustrazione “Il Giappone secondo me”, organizzato dall’Associazione Italo-giapponese di Piacenza in collaborazione con la Biblioteca stessa.

Nell’occasione sarà data lettura di alcuni brevi testi tratti da uno dei più profondi e suggestivi saggi che siano mai stati scritti sulla filosofia del bello giapponese, il “Libro d’ombra” di Tanizaki Junichirō. In accompagnamento alle letture, brani musicali eseguiti con viola e tiorba da Lucia Colonna e Maurizio Piantelli. A seguire, verrà proiettato il video “Dreaming of Japan”, realizzato dagli allievi di fotografia del laboratorio “Da cosa nasce cosa” di Piacenza, durante un workshop in Giappone svoltosi la scorsa primavera.