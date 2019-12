Salvò una bimba da un trattore fuori controllo, premiata dal presidente Mattarella

C’è anche la piacentina Giovanna Covati, 58 anni, tra le trentadue persone che hanno ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento, si apprende da una nota del Quirinale, è stato conferito da Mattarella, motu proprio, a “cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente”.

“Il Presidente Mattarella – prosegue la nota – ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

Questa la motivazione per l’onorificenza conferita a Giovanna Covati:

Giovanna Covati, 58 anni (Piacenza), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per lo straordinario coraggio e altruismo con cui, senza esitazione, ha protetto, con il proprio corpo, una bambina dal violento impatto con un trattore fuori controllo”

Nell’agosto 2018, nella località Le Rocche, sulle colline di Bobbio (Piacenza), in occasione della vendemmia, un trattore fuori controllo, senza alcun conducente, sbanda in un vigneto. Giovanna Covati si trovava nel vigneto, vicino a lei c’era una bambina, Caterina. Quando il trattore si avvicina, Giovanna si butta d’istinto su Caterina facendole da scudo mentre il trattore le investe. In seguito all’impatto violento Caterina si salva mentre Giovanna subisce fratture e lesioni da schiacciamento. In prognosi riservata giunge all’ospedale di Parma, reparto rianimazione. Dopo 50 giorni è cominciata la riabilitazione.

Il 30 giugno 2019 il Prefetto di Piacenza le ha consegnato il Premio “Solidarietà per la vita” Santa Maria del Monte.