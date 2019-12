San Giorgio vieta i botti di Capodanno su tutto il territorio comunale

L’amministrazione comunale di San Giorgio Piacentino ricorda che, come da apposita ordinanza sindacale e come ormai previsto negli ultimi anni, nei giorni 30, 31 dicembre e 1 gennaio sull’intero territorio comunale è vietato l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, artifici pirotecnici e altri oggetti esplodenti e fortemente rumorosi non autorizzati, per motivi di quiete e pubblica incolumità.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza verrà punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente. La vigilanza è demandata agli organi competenti.

L’amministrazione, con questo provvedimento, vuole diffondere il messaggio che rinunciare ai botti di Capodanno per salvaguardare persone, animali e ambiente rappresenta il modo migliore per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. (nota stampa)