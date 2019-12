Lo aveva promesso e giovedì 12 dicembre, alla vigilia di Santa Lucia, ha mantenuto l’impegno preso con il personale e i bambini.

Il Piacenza Calcio è tornato a far visita alla Pediatria, per rinforzare un’amicizia ormai consolidata, per portare sorrisi ai piccoli ricoverati e salutare medici, infermieri e operatori del reparto.

Foto 2 di 2



I giocatori Manuel Giandonato e Matteo Marotta sono stati i testimonial di questa simpatica incursione biancorossa tra i bambini e i sanitari.

I giocatori hanno portato con sé doni e gadget per i ricoverati e il personale. È un modo per mantenere il legame instaurato qualche mese fa, quando la società sportiva ha deciso di donare a ogni nuovo nato nell’ospedale di Piacenza una maglietta con la scritta “Welcome to our white and red world, welcome to Piacenza”.

Un simpatico benvenuto che le famiglie hanno dimostrato di gradire molto. Il Piacenza Calcio ha anche donato alla Pediatra 2350 euro, ricavato dell’abbonamento eterno (dedicato alla memoria del tifoso Marco Reboli) messo all’asta per beneficenza.