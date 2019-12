Santa Messa con inaugurazione della nuova cappella universitaria in Cattolica

Domani, venerdì 13 dicembre alle ore 11 presso la Cappella Universitaria della Cattolica di Piacenza, si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Claudio Giuliodori e concelebrata da S.E. Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza-Bobbio.

All’inizio della Santa Messa pre-natalizia verrà benedetta la nuova Cappella Universitaria e al termine della stessa verrà consegnata la borsa di studio istituita per onorare la memoria di Alberto Casella, riservata a studenti meritevoli e impegnati in modo particolare in attività di volontariato e servizio

La borsa verrà conferita alla studentessa Marta Bisaschi del terzo anno corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari.